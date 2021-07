Anne Veski ja Gameboy Tetris põrgatasid teineteisele muusikasoovitusi

"See on näide, kuidas tehakse hästi päikselist muusikat. Peterburis on sama kliima, kui meil siin, aga see bänd teeb nii eksootilist ja päikselist muusikat juba aastaid," rääkis Gameboy Tetris.

"Cher on laulja, keda mina teadsin ammu ja Adam Lambert laulis Cheri lugu "Believe" hoopis teises võtmes," rääkis Anne Veski. "Ma jäin seda kuulama ja olen 5-10 korda kuulanud, lihtsalt kuulan, kuidas tema laulab. Mulle meeldib, kui neid vanu laule tehakse ümber, aga hoopis uue nurga alt."

Gameboy Tetris tõi välja ka Žanna Aguzarova, kellel oli grupeering Bravo. "Minu jaoks on ta kindlasti üks parim venekeelne naisvokaal," ütles ta.

"Teades, et ma tulen sinuga siia, hakkasin mõtlema, mida mina räpist tean. Aga mul tuli meelde, et vaatasin Eminemi filmi "8 miili" ja mulle see film meeldis," rääkis Veski Gameboy Tetrisele. "Pärast seda kuulasin teda ja mulle täitsa meeldis."