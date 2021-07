Video: Menu püüdis Sume festivalil artistide muljeid

Liis Lemsalu oli enne lavale astumist elevil, kuid nentis, et see pole tema selle suve esimene suurem esinemine. "Kui piirangud lõppesid, siis olid üsna väledad ja valmis kutusma. Päris palju üritusi toimus. Ja festvalikorraldajad on ka ülimalt tublid ja julged!" rääkis Lemsalu.

Jonas Kaarnamets ehk jonas.fk tõdes, et suvi on alanud esinemiste osas hoogsalt ja läheb samas vaimus edasi. "Juuni alguses läks gaas põhja ja praegu ei paista, et gaas oleks alla tulemas. Praegu läheb täisküttega augusti lõpuni edasi," rääkis Kaarnamets. Sume festivalil esinemine tõi talle nostalgiatunde pandeemiaeelsest ajast ja suurüritustest. "Tegime soundcheck'i ja nägin, et telke hakatakse avama ja inimesed hakkasid kogunema. Siis tuli tunne, mida mäletasin eelmistest suvedest, mida pole nii ammu olnud. Ma olin selle ära unustanud ja siis järsku sain aru, et see kõik on jälle võimalik."

Noore ja värske artisti Maris Pihlapi jaoks oli Sume festivalil esinemine üks esimesi suuri kontserte. "Tunne on ülihea," ütles ta peale lavalt tulekut. "Ma arvan, et see on üks nendest esimestest laividest, mis jääb kogu eluks meelde." Suvi tõotab ka Pihlapil tulla pigem tihe. "Mul on plaanis uut muusikat teha. Töötan vaikselt esimese täispika albumi kallal. Lisaks on plaanis ka paar muusikaga seotud reisi, nii et päris põnev suvi tuleb."

Sume festivalil astus lavale ka bänd Ewert and The Two Dragons, kellel ühisest esinemisest möödas juba aasta. "Eks ta ikka emotsionaalselt paneb pinget peale, et see pole väike esinemine pubi nurgas, vaid ikkagi mitu tuhat inimest vaatab," nentis bändi laulja Ewert Sundja, aga tõdes, et esinemine läks nende jaoks üle ootuste hästi. "Äärmiselt tore publik oli ja mulle ka see linnafestivali kontseptsioon meeldib," ütles ta. Ewert and The Two Dragonsil ilmus plaat värske muusikaga viimati kolm aastat tagasi. Sundja sõnul bändil hetkel plaani uut muusikat välja anda pole. "Ma ei oska tulevikku ennustada, aga eks laseme suvel mööda minna ja võib-olla sügisel vaatame uuesti peeglisse."

NOËP tõdes enne kontserti, et elevus on sees. "Ülihead bändid on laval olnud ja pärast neid lavale minna on hea vastutus. Loodetavasti rahvas on soe ja tuleb hea küte," ütles ta. ka NOËPi suvi tõotab tulla töökas ning lootust andis ta ka uue muusika osas. "Uut muuskat on tulemas nii mu enda projektina kui ka läbi koostöövormide. Kihvt aeg on. Ma arvan, et ma pole kunagi elus nii tihedalt andnud välja muusikat, mis on minuga seotud," rääkis muusik.