Bon Jovi loo "It's My Life" videot on Youtube'is vaadatud miljard korda

Bon Jovi 2000. aasta hitti "It's My Life" on Youtube'is kuulatud nüüdseks juba üle miljardi korra.

Youtube'i "miljardiklubis" on juba näiteks Linkin Park looga "In The End", System Of A Down looga "Chop Suey" ning BTS looga "Dynamite".

Kui Bon Jovi lugu 2000. aastal välja tuli, jõudis see USA Billboard Hot 100 edetabelis 33. kohale, kuid erinevates Euroopa riikide vallutas edetabelite tippe ning jõudis kolmandaks ka briti edetabelites.