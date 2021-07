Sume festivali teine päev oli hoogne ning taas said muusikasõbrad päikesepaistel nautida heade Eesti artistide ülesastumisi.

Festivali teisel päeval esinesid pealaval Gram-Of-Fun, Liis Lemsalu, Ewert and The Two Dragons ja NOËP, TIKS Music Gardenis keerutasid plaate DJ Peeter Ehala ja Sander Mölder ning üles astusid Jon Hazel, Maris Pihlap ja jonas.f.k.