Rakenduses TikTok saab peagi teha kolmeminutilisi videoid

2018. aastal turule tulnud rakenduses TikTok on seni saanud luua vaid kuni ühe minuti pikkuseid videoid. See on platvormi seni eristanud Youtube'ist, kus on lubatud määramatu pikkusega klipid.

"Selline muutus võimaldab kasutajatele veelgi rikkalikumat loojutustust ning meelelahutust," ütles TikToki tootearendaja Drew Kirchhoff.

Teade sellisest uuendusest on kasutajates tekitanud vastakaid arvamusi. TikTokis kuulsust kogunud trummar Kera Stewart ideed ei poolda, vahendas BBC. "TikTok on saanud edukaks, sest kasutab ära meie lühikest keskendumisvõimet. Seal on võimalik väga lühikese aja jooksul tarbida nii palju sisu ja meelelahutust," ütles Stewart. "Ma arvan, et kolmeminutilised videod muudavad seda rakendust drastiliselt."

TikTok põhjendab uuendust aga sellega, et paljud kasutajad on öelnud, et oleksid õnnelikud võimaluse üle teha rakenduses veidi pikemaid videoid. Skeptikud aga ütlevad, et pikemaid videoid võimaldavaid rakendusi on praegu juba turul küllalt ning TikTok riskib oma populaarsuse langemisega.

Muudatus viiakse TikToki meeskonna sõnul sisse lähinädalatel.