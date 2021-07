Galerii: Sume festivali esimesel päeval astusid lavale Anett, YASMYN, nublu jpt.

Festivali esimesel päeval astusid pealavale Anett, Rita Ray, Trad. Attack! ja nublu, TIKS Music Gardeni laval sai näha aga DJ Liisi Voolaidu, Rahelit, Eiki, YASMYN-i ning Joshua Stephenzit.

Festivali teise päeva kava:

PEALAVA

18:00 Gram-Of-Fun

19:00 Liis Lemsalu

20:30 Ewert and The Two Dragons

22:00 NOËP

TIKS Music Garden

17:00 DJ Peeter Ehala

18:30 Jon Hazel

20:00 Maris Pihlap

21:30 jonas.f.k

22:00 Sander Mölder DJ-set