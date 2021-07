Pärnu hansapäevadel on tänavu varasemast poole vähem müüjaid

Pärnus algasid 20. hansapäevad, mis kannavad seekord koroonaaja pitserit, sest kultuuriprogrammis on vaid üks välismaine esineja. Ka hansaturul kauplejaid on vähem, kuid nende hulgas on ka lätlasi ja leedulasi.

Kui hansapäevade korraldamisest rääkida, siis bürgermeistri Mart Tõnismäe sõnal oli segadust ja ebakindlust pea viimase minutini. "Eks me võtsime ka riski, juuni alguseni ootasime, et kas julgeme, siis oli lubadus tuhat inimest," selgitas ta ja mainis, et kui tavaliselt on neil ikka 400-500 müüjat, siis nüüd on nad mahtu poole vähemaks võtnud. "Ala on küll sama suur, aga me oleme hajutanud ära, ligi 250 müüjat on tänavu."

Kuna välismaised esinejad jäid valdavalt tulemata, on kultuuriturg Eesti pärimusmuusikute käes. Kaupa pakutakse hansaturul aga laias valikus. Täispuitmööbli valmistaja Gunnar Simmul sõnas, et tema on iga kord hansapäevade laadal kohal. "Siin on väga head korraldajad, väga viisakas asi ja väga ilusasti suhtlevad, ostjaid on ka," kinnitas ta.