Fotod: prints William ja prints Harry avasid koos printsess Diana kuju

Sündmus toimus printsess Diana 60. sünniaastapäeval ja see oli esimene kord, kui vennad viibisid koos avalikkuse ees pärast Edinburghi hertsogi prints Philipi matuseid tänavu aprillis. Harry sõitis tseremooniaks kohale Californiast, vahendab Guardian.

Kumbki printsidest kõnesid üritusel ei pidanud, kuid pärast skulptuuri avamist märkisid nad ühiselt, et meenutavad oma ema 60. sünniaastapäeval tema armastust, tugevust ja iseloomu -- omadusi, mis aitasid tal maailmas ellu viia positiivseid muutusi ja teha lugematute inimeste elu paremaks.

"Soovime iga päev, et ta oleks ikka veel meiega, ja loodame, et seda kuju nähakse igavesti tema elu ja pärandi sümbolina."

Kuju autor on skulptor Ian Rank-Broadley, kes kujutas Dianat tema elu hilisematel aastatel. Kensingtoni palee pressiteenistus teatas, et kuju eesmärk on kajastada Diana soojust, elegantsust ja energiat, samas kui kolm last tema kõrval esindavad printsessi töö universaalsust ja põlvkondlikku mõju.