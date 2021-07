Janelle Monáe avaldas uue loo "Stronger"

Janelle Monáe avaldas reedel uue loo "Stronger", mis on tehtud Netflixi uue kodanikuaktiivsusest rääkiva animasarja "We the People" jaoks.

Pärast 2018. aasta albumit "Dirty Computer" on Monáe teinud kaasa mitmetes muudes filmiprojektides. Näiteks tegi ta sügisel loo "Turntables" valijate mõjutamisest rääkiva dokumentaali "All In: The Fight for Democracy" jaoks ja uusversiooni 2019. aastal linastunud "Leedi ja Lontu" filmiversiooni loole "He's a Tramp", vahendab Pitchfork.

Ise jõuab Monáe lähiajal filmiekraanile nii Amazoni psühholoogilises trilleris, sarjas "Homecoming" kui ka mõrvamüsteeriumi lahendava filmi "Knives Out" järjefilmis.