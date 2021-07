Riia vahakujude näitus jõudis Pärnusse

Kõik figuurid on valmistanud Euroopa selle ala meistrid, erilist tähelepanu on pööratud ajalooliste isikute kostüümidele. Mitmel pool Euroopas käinud väljapanek on pärit Riiast. Näitusel on lubatud teha ka pilti.

"Kollektsioon on nii kokku pandud, et oleks huvitav külastada seda terve perega, et lastel oleks, mida vaadata ja ka täiskasvanutel," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" näituse projektijuht Armen Arutjunjan.

"Väga suurt huvi pakuvad ajaloolised isikud. Kuidas välja nägid, mis nendega elus juhtus, seda kõike võib lugeda. Kindlast ka seda, millist kasvu nad olid. Paljud panevad imeks, et Peeter I on nii pikk. Aga selline ta oli – 2.04 m pikk. Naisi on vähe. See-eest need, kes on, on väga ilusad," lisas ta.