Tambet Tuisk: "Reeturi" teine hooaeg on väljakutse, kuna meeskond on uus

Parima seriaalinäitleja tiitliga pärjatud Tambet Tuisk on näitleja ametit pidanud juba 21 aastat. Ta on publiku ette astunud nii teatrilaval kui erinevates filmides ja sarjades nagu "Seltsimees laps", "Eia jõulud Tondikakul", "O2" ja "Reetur", mille teise hooaja võtted hetkel käivad.

Töökas aasta helis ja pildis

Tambeti jaoks on käesolev aasta olnud eelnevatest aastatest totaalselt erinev, kuid täis projekte, mis talle palju põnevust ja rõõmu pakkusid. "Eelmise aasta kevadel lavastasin Levila meediaplatvormi alt kuuldemängu "Üks päev Mati Alaveri elus", eriolukorra alguseks olime võtted jõudnud ära teha ja karantiini ajal sain seda monteerida koos kaasrežissööri ja helirežissööri Janek Murruga," rääkis Tuisk.

Sügisel sai Tambetit üle pika aja taas näha teatrilaval Eesti draamateatri lavastuses "Suur Siberimaa" ning ta luges sisse audiogiide ja -raamatuid. "Näiteks Kadrioru kunstimuuseumis on näitus "Memlingist Rubensini. Flandria kuldne ajastu "Madalmaade kunstnike näitus", millele lugesin sisse audiogiidi tekste, juuni alguses esilinastunud Riho Västriku lühidokumentaalis "Patarei" lugesin samuti teksti peale ning ka päris suures mahus audioraamatuid olen viimase pooleteise aastaga sisse lugenud." jagas Tambet ja lisas, et tänavune kevad andis talle rohkelt puhkust, millest suure osa pühendas ta perega koosolemisele, kuid täidetud sai ka üks ammu kuklas tiksunud unistus. "Sain vahepeal ära teha väikelaeva kapteni load."

Hingamispausita töögraafik

Pärast rahulikumat perioodi on Tuisk positiivselt meelestatud, et käesolev aasta on tihedalt sisustatud suuresti filmitööga. Eelmisel aastal ei osanud vabakutseline näitleja tulevikku ette näha ning ütles julgelt paljudele projektidele "jah" ning tänu sellele on graafik järk-järgult täitunud. "Ma pean paljudest töödest hetkel ära ütlema, sest nii uskumatu kui see ka pole, mul tõesti ei ole ühtegi vaba hetke."

"Enne "Reeturi" teist hooaega toimusid filmi "Burial" võtted, kus mul oli pisike roll ning "Reeturi" vahepeal jõudsin veel käia Eeva Mägi lühifilmi "Kolmanda oktaavi f" eriti lõbusatel võtetel," kinnitas ta ja lisas, et kui "Reeturi" teine hooaeg on filmitud, siis järgmine päev lendab ta Austriasse, kus uus filmiprojekt sisustab tema aja kuni septembri lõpuni.

Näitleja peab sellist töömahtu ja ajaplaneerimist mõnusaks väljakutseks. "Ajaliselt klappis ja nüüd on see ka mulle väljakutse, et kuidas mitut projekti samal ajal teha ja ette valmistada, praegu valmistan ette juba Austria projekti ning Austrias võtete ajal töötan ka ühe järgmise Eesti seriaali ettevalmistuse kallal," rõhutas ta ja kinnitas, et sellist asja pole tükk aega olnud. "Peab kiiresti kohanduma, ümberlülituma ja kõiki projekte samal ajal ette valmistama. Praegu tundub, et see on võimalik vaid juhul, kui näitlejana enda eeltöö väga hästi ära teen. "

Näitlejad on edevad, nii ka mina

Kaks aastat tagasi publikuni jõudnud Elisa ja ERR-i koostöös valminud "Reeturi" teise hooaja võtetega alustati suve alguses. Sarjal on uued tegijad nii meeskonna kui ka uute näitlejate näol. Tambet mängib sarjas peaosatäitjat Alfred Vinti, kes on inspireeritud riigireetur Herman Simmist ja eluolust vahetult enne ja pärast Eesti liitumist NATO-ga. "Alfred Vinti on huvitav kehastada, sest siin on, mida näitlejal mängida. Mul on hea meel, et Eesti filmi-ja teleauhindadel otsustas žürii selle ka ära märkida ning mind pärjati aasta seriaalinäitleja preemiaga."

"Kõik preemiad on subjektiivsed, aga mis seal salata, alati on meeldiv seda tähelepanu saada, näitlejad on edevad, nii ka mina," tõdes Tuisk ja lisas, et kogu esimese hooaja stsenaarium oli Martin Algusel kirjutatud laheda seguna reaalselt aset leidnud ja väljamõeldud sündmustest. ""Reeturi" teine hooaeg, mille stsenaariumi on kirjutanud Raoul Suvi, on rohkem kunstilisem."

"Kui rääkida muutustest, siis uus hooaeg on päris suur väljakutse, kuna kogu meeskond on uus, oleme tiimiga teinud suure eeltöö enne võtteid ning praegu võtete ajal samuti muudame stsenaariumis üht-teist, et tegelased jääksid iseloomult ja käitumiselt samaks nagu esimeses hooajas," kinnitas ta ja lisas, et esimese hooaja stsenaristiks ja idee autoriks oli lisaks Algusele ka Andres Anvelt. "Teisel hooajal on Anvelt jätkuvalt paadis ning tänu sellele jääb kindlasti palju tõde ka uude hooaega sisse. Saame meeskonnana väga hästi hakkama, kompame sarjategevustikus koos piire, mida saame seal muuta ja mida mitte."

Uued tegelased ja kunstilisem lähenemine

"Kui esimene hooaeg lõppes ja reetur Alfred Vint pääses terve nahaga, siis üllatavalt paljud vaatajad võtsid tänaval vaevaks kommenteerida, et see ei ole aus ja õiglane. "Reeturi" teises hooajas jätkub nii reetmine kui ka tagaajamine ja lisaks palju muudki, on ausust, õiglust ja küllaga ka ebaõiglust," rääkis Tuisk ja lisas, et teise hooaja tegevustik toimub rohkem kaasajas võrreldes esimese hooaja perioodiga. "Ma loodan, et vaatajad võtavad seda ajahüpet kergelt ja lähevad kaasa huvitava loo ning tegevustikuga, pinget peaks jaguma."

"Reeturi" teise hooaja esimesed osad jõuavad tänavu sügisel nii Elisa Huubi kui ka Jupiteri. Sarja nimirollis astub taas üles Tambet Tuisk. Vindi kõrval näeme nii abikaasat Heli Vinti ja Vene luure sidemeest Valeri Bloki. Lisaks Tambet Tuisule astuvad teises hooajas üles näitlejad Tiina Tauraite, Eva Koldits, Mart Nurk, Ott Aardam, Erki Laur, Margus Jaanovits ja Maarja Jakobson. Stsenarist on Raoul Suvi, režissöör Ove Musting, idee autor ja stsenaariumi konsultant Andres Anvelt ning produtsent Jaan Laugamõts. Reeturi teist hooaega toodab produktsioonifirma Downtown Pictures.