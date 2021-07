Andres Kõpper tegi kergejõustiku U23 ja U20 EM-ile ametliku tunnusloo

"Soov oli kirjutada midagi, mis oleks motiveeriv ja tõmbaks käima," ütles Andres Kõpper ja lisas, et enne selle looni jõudmist katsetas ta mitmeid ideid. "Paljud neist tundusid liiga emotsionaalsed, ka "I Get Up" on emotsionaalne, kuid seda täpselt parajalt."

Kergejõustiku U23 ja U20 EM-i peakorraldaja Taavi Esperki sõnul on sama taseme spordivõistlusel ametliku tunnuslaulu olemasolu üsnagi haruldane. "Meil on hea meel tutvustada NOEP-i ka välismaisele spordipublikule nii kohapeal kui ka teleülekande vahendusel," sõnas Esperk.

Kergejõustiku U23 EM algab Tallinnas Kadrioru staadionil 8. juulil ning nädal hiljem noorema vanuserühma U20 EM.