Muusik An-Marlen avaldas esimese eestikeelse singli

Kui varasemalt on An-Marlen kirjutanud loomingut inglise keeles, siis uus lugu on emakeeles. "See otsus tuli läbi tiimisiseste arutelude, kuigi iga algus tundub pisut keeruline, leian, et emakeeles enda väljendamisel on omad võlud ja ma olen väga põnevil, kuidas publik selle muutuse vastu võtab. Kindlasti tahan enda järgnevate lugude kirjutamise protsessi kaasata erinevaid andekaid noori autoreid ja luuletajaid," kommenteeris An-Marlen.

Uus lugu valmis koostöös produtsentide Sander Sadama ja Alvar Antsoniga. "Kuulasime sel ajal palju Dua Lipat ja Halseyt," selgitasid nad ja lisas, et kuigi kirjutasid laulu algselt inglise keelde, siis ei oskaks seda lugu enam teisiti kui eestikeelsena ette kujutada.