Merilin Mälk avaldas videosingli "Edasi-tagasi"

Sõnad ja muusika on kirjutatud koos Andreas Poomiga, oma panuse andis lisaks Soome produtsent Topi Kilpinen. Video autoriteks on Sander Allikmäe ja Mart Vares.

Pärast keskkooli lõpetamist tundis Merilin, et kõik ootavad temalt liiga palju ja täiskasvanuks olemise surve ajas päris segadusse. "See oli üks ebavajalik emotsioon, mis mind igapäevaselt saatma hakkas, ma oleksin võinud kaotada kogu oma motivatsiooni, aga õnneks ma tean ise oma eesmärke, mitte ei lase kellelgi teisel otsustada, mida ma saavutama peaksin," mainis ta ja lisas, et nüüd võitlebki ta selle nimel, et tal oleks ruumi unistada. "Ma ei taha, et mu unistused täna täituvad ja homme mul neid enam ei ole."

Loo "Edasi-tagasi" video valmis Tallinna lahel. "Kuna olen ka varemalt merel filminud, oli see võttekogemus mul juba portfoolios olemas ja seetõttu oli ka närvi tunduvalt vähem kui eelmistel merevõtetel," selgitas video autor Mart Vares ja lisas, et Merilin oli väga tubli ja pidas vastu nagu kogenud merekaru.

Muusik Merilin Mälk osales 2018. aastal "Eesti otsib superstaari" saates, 2019. aastal sõmis ta aga lepingu plaadifirmaga Universal Music ning osales 2020. aastal Eesti Laulul looga "Miljon sammu".