NOËPi suvised muusikasoovitused: Chalice, HU, Leslie Da Bass jt.

Chalice ja Tõnis Mägi "Siuh"

"See on üks lugu, mida ma kuulasin suvel aastatel 2008-2009 hästi palju. Kui küsisid minult suvelugusid, siis see oli esimene, mis pähe tuli. See lugu tõesti seostub mulle mõnusa suvega," rääkis NOËP.

Leslie Da Bass "Pisar"

"See on ka väga suvise kõlaga. Arvatavasti kuulasin seda kõige rohkem gümnaasiumi lõpuaegadel," rääkis NOËP. "See on nostalgilise vibe'ga, aga ta on kerge emotsiooniga. See oli mul kunagi isegi telefonihelin."

nublu "Mina ka"

"Mõtlesin, et mis ma seal minevikuradadel kõnnin, panin siia ka midagi kaasaegsemat," rääkis NOËP ja lisas, et nad pole nubluga veel koostööd teinud, kuid ta ei välista seda võimalust. "nublu on väga andekas muusik ja sõnasepp."

HU "Absoluutselt"

"Suvelood peavad olema bängerid või väga kuulsad lood ja mul on ka tunne, et suvelood peavad olema minevikust. Ei saa öelda, et suvelugu on sel aastal avaldatud lugu. See saab olla selle suve lugu," ütles ta. "Aga kui peab olema Eesti suvelugu, siis mul oli tunne, et see peab olema selline hea vanakooli lugu."

NOËP-i ennast saab kuulata juba sel laupäeval Tallinnas Noblessneri sadamalinnakus toimuva Sume festivali pealaval kell 22:00.