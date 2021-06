Positivus festival jääb taas ära

Lätis toimuva muusikafestivali Positivus korraldajad teatasid, et koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu jääb festival ära ka sel aastal, vahendas Läti rahvusringhäälingu portaal .

"Kestva koroonapandeemia tõttu ei saa Positivus ka 2021. aastal toimuda," teatasid korraldajad, lisades, et järgmine Positivus ootab muusikafänne järgmisel suvel 15.-16. juulini.

"Suur osa esinejate nimekirjast oli kinnitatud ning ootasime pikalt õiget aega, et see ka välja kuulutada. Paraku on aga pandeemia ainult tõsisemaks muutunud ning suure festivali väljakuulutamine poleks olnud tõsiseltvõetav uudis."

Positivuse korraldajad näevad enda sõnul vaktsiini näol tunneli lõpus valgust.

"Juba sel suvel toimub palju üritusi, kus vaktsiini saanud inimesed saavad kogeda ja nautida live-kontserte ilma piiranguteta," seisis teates. "Samas on suurte ürituste nagu Positivus korraldamisel vaja arvesse võtta ka mastaapsemaid aspekte nagu artistide logistika, mille organiseerimise muudavad keeruliseks või isegi võimatuks erinevate riikide erinevad reeglid. Nii ei saa me sel suvel organiseerida suurt festivali välismaiste artistidega."

Kõik 2020. ja 2021. aasta Positivusele ostetud piletid kehtivad ka järgmise aasta festivalil.