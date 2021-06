Primavera Sound toimub järgmisel aastal esmakordselt ka Los Angeleses

Traditsiooniliselt Barcelonas toimuv festival pidi laienema Los Angelesse juba 2020. aastal, kuid koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu lükati plaani edasi, vahendas muusikaportaal NME.

Nüüd on korraldajad kinnitanud, et Primavera Sound toimub 2022. aasta 16.-18. septembrini Los Angelese Historic State Parkis. Algselt väljakuulutatud kahe päeva asemel kestab festival kolm päeva.

"Vaatamata sellele, et Primavera Soundi fännid USA-s peavad veel ühe aasta ootama, tekitab see uudis meis veel rohkem elevust ja me ei suuda oodata, et teha festivalidebüüt ka Ameerikas," seisis festivali pressiteates.

Hetkel pole USA Primavera Soundi esinejate nimekirja veel avalikustatud.

✨LA, we're expanding our new festival to 3 days next year to bring you the full Primavera Sound experience. See you in 2022



✨Ampliamos el festival en LA a 3 días el año que viene para ofrecerte la experiencia Primavera Sound completa. Nos vemos en 2022https://t.co/Dg6KrNkc7L pic.twitter.com/siR1ZxQAa7