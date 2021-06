Kim Kardashian disainib USA sportlastele olümpiamängudeks rõivad

Kim Kardashian teatas, et tema ettevõte Skims disainib USA sportlastele Tokyos toimuvatele olümpia- ja paraolümpiamängudele pesu ning vabaajadressid.

Kardashian teatas uudist fännidele esmaspäeval enda Twitteri kontol. "Alates sellest ajast, kui olin 10-aastane, olen kuulnud oma kasuisalt lugusid olümpiamängudest," kirjutas Kardashian. "Tunnen, et hetkel, kui Skims sai kutse olla osa USA olümpiameeskonnast, sai ring täis."

Lisaks enda tavapärastele toodetele, nagu vabaajadressid ja pidžaamad, disainib Skims kõikidele olümpial ja paraolümpial osalevatele naissportlastele ka aluspesu.

USA olümpiameeskonda on aastaid toetanud nii Ralph Lauren kui ka Adidas ja Nike, kuid Skimsi näol on see esimene kord, kui sportlasi toetab taoline kuulsuse poolt juhitud moebränd.