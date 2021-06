Nirvana hittlugu "Smells Like Teen Spirit" on Spotifys kuulatud miljard korda

Nirvana hittlugu "Smells Like Teen Spirit" on muusikaplatvormil Spotify kuulatud miljard korda, viies bändi Spotify 150-loolisesse "miljardiklubisse".

"Smells Like Teen Spirit" ilmus Nirvana teisel albumil "Nevermind", mis tähistab 24. septembril 30. aastapäeva ilmumisest, vahendas muusikaportaal NME. "Nevermindi" peetakse oluliseks albumiks grunge ja alternatiivroki edendamisel.

Uue saavutusega ühineb Nirvana Spotify nii-öelda miljardiklubiga, kuhu kuuluvad 150 laulu, sealhulgas näiteks Queeni lood "Bohemian Rhapsody", "Another One Bites the Dust" ja "Don't Stop Me Now".

2019. aastal täitus "Smells Like Teen Spirit" videol Youtubes miljard vaatamist.