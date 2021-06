Nädalavahetusel toimub Noblessneri sadamalinnakus Sume festival

Sel nädalavahetusel, 2. ja 3. juulil toimub Noblessneri sadamalinnakus SUME Festival. Kahe päeva jooksul esinevad festivali pealaval nublu, Trad.Attack!, Ewert & The Two Dragons, NOËP ja paljud teised. Linnafestivali teist lava kureerib plaadifirma ja peosari TIKS.

Esmakordselt toimuv SUME Festival keskendub kodumaisele muusikale. "Juba eelmisel aastal, mil festival algselt toimuma pidi, soovisime külastajatele pakkuda parimat elamust just nimelt kohalikelt artistidelt. Otsustasime sel aastal festivali kahepäevaseks muuta, et muusikaprogrammi täiendada ja mitmekülgsemaks muuta – popist hip-hopini, folgist räpini," kommenteeris festivali projektijuht Marek Falgot.

SUME Festivali pealaval astuvad reedel, 2. juulil üles nublu, Trad.Attack!, Rita Ray ja Anett ning laupäeval, 3. juulil NOËP, Ewert and The Two Dragons, Liis Lemsalu ja Gram-Of-Fun. Linnafestivali teist lava kureerib peosari ja plaadifirma TIKS.

"Hea meel, et SUME festival meid kampa kutsus ja korraldajad meie arusaama ilusast muusikast nii palju usaldasid, et andsid meile ka TIKSu nimelise lava," rääkis üks TIKSu juhtidest Peeter Ehala.

TIKS Music Garden laval esinevad reedel YASMYN, EiK ja Rahel ning laupäeval jonas.f.k, Maris Pihlap ja Jon Hazel. Mõlemal päeval valivad kontsertide vahel muusikat TIKSu residendid Liisi Voolaid, Sander Mölder, Peeter Ehala ja Joshua Stephenz.

SUME Festival toimub Noblessneri sadamalinnakus, Põhjala Pruulikoja taga asuval rohelust täis avastamata alal aadressil Peetri 5.

Festivali väravad avanevad mõlemal õhtul kell 17. Sündmusele sisenemiseks ei pea esitama koroonatõendit või tegema antigeeni kiirtesti, küll aga panevad korraldajad südamele, et saabuda üritusele hea tervise juures olles. SUME Festivali ametliku programmi lõpetavad mõlemal õhtul järelpeod Patarei Merekindluses.