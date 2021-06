Saaremäe "Kuulsuse narride" filmist: me ei püüa Kibuspuu ja Krjukovi varju kätte saada

Näitleja Karl Robert Saaremäe sõnul võib "Kuulsuse narride" legendaarse telelavastuse ja hetkel valmiva filmi vahel paralleele tõmmata, kuid lõpuks on need siiski kaks erinevat projekti ning lavastuses mänginud Urmas Kibuspuu ja Jüri Krjukovi varju nad kätte saada ei püüa.

Esmaspäeval oli "Kuulsuse narride" filmi viimane võttepäev Viljandi rannas. Saalomon Vesipruuli kehastaval Karl Robert Saaremäel olid selleks hetkeks juba kõik stseenid filmitud. "Võtted on läinud hästi. Tegime küll tööd, aga ise mõtlesime, kas teeme üldse midagi või on lihtsalt lõbus," rääkis Saaremäe Raadio 2 hommikuprogrammis.

"Meile endale meeldis filmi teha. Pildikeel on imeline, sest Mihkel Soe on suurepärane operaator ja Ain Mäeots suudab näitlejaga kenasti tööd teha. Eks hiljem ole näha, kas see kellelegi teisele ka korda läheb."

"Kibuspuu ja Krjukovi varju ei püüa me kätte saada, proovime oma asja teha teha," kinnitas Saaremäe. "Peame neid meeles, aga ajad on edasi liikunud. See oli telelavastus ja film on teises võtmes, me püüame läheneda teise nurga alt. Aga situatsioonid on sarnased."

Saaremäe sõnul võib tõmmata paralleele filmi ja lavastuse vahel, aga võrdlemist pole tema sõnul mõtet teha. "Need on ikkagi erinevad asjad," ütles ta. "Ka tehnikat ja võimalust oli meil rohkem kui lavastuses ja ma arvan, et oleme seda hästi ära kasutanud."

Film tehtud, suundub Saaremäe uute projektide juurde. Näiteks juuli keskel jõuab Jäneda Pulliteatris lavale "Naine salamandri tähtkujust". Näitleja sõnul oli Jänedal proove tehes lausa suvelaagri tunne. "Elamegi Jänedal ja on küll selline laagrivibe, et hommikul sööme koos, teeme proovi, õhtul vaatame näiteks jalgpalli."

Saaremäe sõnul tuleb fenomenaalne teatrisuvi ning teda rõõmustab, et inimesed soovivad teatrit vaatama minna. Suvelavastused on tema sõnul hea võimalus ka näitlejatel veidi oma keskkonnast välja tulla. "Repertuaarinätilejatele tähendab see võimalust kohtuda ja teha tööd uute inimestega, kellega koos tavaliselt kohvi ei joo ja tekste ei aruta," nentis ta.