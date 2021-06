Legendaarne ERKI Moeshow otsib modelle

ERKI modellide casting'ul luuakse mahukas andmebaas, millest hiljemalt augusti esimesel nädalal valitakse välja modellid, kes pääsevad sel aastal ERKI Moeshow lavadele. Modelliotsingul on kohapeal ka disainerid ning modelli-, talendi- ja castingu agentuur Agency Icon.

Modellide street casting toimub 3. juulil kell 12:00-14:00 Rotermanni kvartalis, aadressil Rotermanni 6, Ajamaja õuealal. Koha peal toimub registreerimine, pildistamine ning osalejatel on võimalus näidata catwalk'il juhtnööride järgi oma kõndimise oskust. Osalema on kutsutud kõik julged vähemalt 15-aastased noored, kes on unistanud moelavadel säramisest.

Rohkem infot ürituse kohta leiab ERKI Moeshow Facebooki kanalilt, kus saab end juba eelregistreerida.

Kes street casting'ul osaleda ei saa, saab end registreerida ka läbi veebiküsitluse.