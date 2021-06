Tanel Padar fännidest: olen sellega harjunud ja saan nendega tavaliselt väga hästi läbi

Muusik Tanel Padari sõnul on ta praeguseks juba fännidega ja nende tähelepanuga harjunud, sest see on miski, mis on olnud osa tema karjäärist juba väga pikalt.

"Vanasti elasin Terase tänaval ja seal akna all käis pidu. Mul toimus korteris after party pärast kontserti ja maja ees toimus fännidel after party," meenutas Padar lõbusaid aegu Raadio 2 hommikuprogrammis.

"Üks variant oli nad külla kutsuda. Teine variant oli panna tuli kustu ja öelda oma kaheksale sõbrale, et teeskleme, et magame ja äkki nad lähevad ära."

"Fännid on minu nii pika elu osa olnud. Ma olen sellega harjunud ja saan nendega tavaliselt väga hästi läbi ja hakkama," tõdes ta.

Samas tuleb siiski ette ka ebaviisakalt käituvaid lapsevanemaid, kes alkoholi tarvitanult Padarilt enda lapsele pilti või autogrammi küsima tulevad. "Siis olen pidanud neid korrale kutsuma, et kas sellist eeskuju näitategi oma lapsele," ütles Padar.

"Kõik artistid, ükskõik, mis kategooriasse neid lahterdada, käivad õhtu lõpuks bensukas või toidupoes, oled nii kättesaadav ja see on loomulik elu osa," ütles ta. "Aga see vanasti küll häiris, et kui polnud selvekassat, siis seisid järjekorras ja su ees ja taga olevad inimesed ikka vaatasid, mida sa ostsid."