Põltsamaa noored käivitasid linna sünnipäevaks oma raadio

Põltsamaa Raadio idee ühe algataja ja peatoimetaja Eva Nõmme sõnul on kohaliku raadio peamine eesmärk kasvatada kogukonnatunnet ja informeerida inimesi Põltsamaal toimuvast. "Pole just tavaline, et raadios räägib sinu naabrimees või hea tuttav. Põltsamaa Raadio loob võimaluse kuulata nädal aega neid, kellega oma väikeses kogukonnas kokku puutume," rääkis Nõmme.

Nõmme sõnul on tegemist pilootprojektiga ja raadio edasine toimumine sõltub kuulajate huvist ja toetusest. "Põltsamaa Raadio saab alguse Põltsamaa vallavalitsuse ja seitsme inimese õhinapõhisest huvist. Kui näeme, et pakutav sisu pakub rõõmu ja kõneainet meie inimestele, siis oleme toimetusega valmis ka jätkama," ütles peatoimetaja.

Raadio tehniline ja programmiline ülesehitus sünnib algusest lõpuni noorte enda ideedest ja teostusest. "Raadio on esialgu eetris ainult ühe nädala ja algab iga päev hommikuprogrammiga, kuhu on külalistena kutsutud erinevaid kohalikke inimesi. Kuulajate kõrvu jõuavad ka erineva žanriga muusikasaated, spordiminutid, persoonisaated, ajaloorubriik ja palju muud huvitavat," sõnas Nõmme.

Põltsamaa Raadio toimetusse kuuluvad peale Nõmme veel Samuel Axel Maikalu, Kateriine Visk, Sandra Pomjalov, Erki Veeväli, Markus Savotskin ja Karoliine Moroz. Lisaks panustavad mitmed külalissaatejuhid.

Põltsamaa Raadiot kuuleb kõikjal veebist www.poltsamaaraadio.ee ja Põltsamaa piirkonnas ka raadiosageduselt 90,8 MHz. Iga eetripäeva avab kella kaheksast algav hommikuprogramm ning saateid saab kuulda kogu päeva vältel õhtutundideni välja.

Värskeima infot raadio programmi kohta leiab Põltsamaa Raadio Facebookist ja Instagramist.