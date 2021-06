"Kiired ja vihased 9" tõusis pandeemiaaja edukaimaks filmiks

"Kiired ja vihased 9" pidi algselt vaatajate ette jõudma juba 2020. aastal, kuid nagu paljud teised filmid, lükati ka selle esilinastus edasi. Uues osas satub Vin Dieseli tegelane Dominic Toretto vastamisi oma kriminaalist vennaga, keda mängib filmis John Cena.

Filmis astuvad üles ka mitmed teised nimekad näitlejad ja kuulsused, nende seas ka Charlize Theron, Helen Mirren ja Cardi B.

"Kiired ja vihased 9" teenis USA-s ja Kanadas esimese nädalavahetusega üle 70 miljoni dollari ning uue ülemaailmase kassatulu rekordiga edestas film "Kena vaikse kohakese" teist osa.

"Kiirete ja vihaste" saagale on hetkel oodata veel kahte osa. "See seeria väärib õiglast lõppu. Me ei saa igavesti sellega edasi minna. Ma tunnen, et see on õige otsus," ütles saaga režissöör Justin Lin.