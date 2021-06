Anetti debüütalbumi esitluskontserdil astub üles ka YASMYN

Laulja Anett avaldas enda albumi lugude tutvustuse videoseeria viimase klipi, kus räägib loost "Don't Settle", kus teeb kaasa YASMYN. Lisaks kinnitas ta, et YASMYN astub lavale ka Anetti 1. augustil toimuval albumiesitluskontserdil, et lugu koos lavale tuua.

Anetti novembris ilmunud ja Eesti Muusikaauhindadel Aasta albumi tiitlile nomineeritud esimene täispikk album "Morning After" valmis suunal New York-Võsu ja märgib modernse R&B ja souli helimaailmasse süüvimist, kandes endas isiklikke ausaid sõnumeid. "Mul oli algusest peale selle plaadiga tahtmine ja salasoov kaasata eestimaised souli lauljaid ja lisaks Rita Rayle teeb selle albumi peal kaasa YASMYN," rääkis laulja Anett.

Seekordne lugude tutvustusvideo vaatab pala "Don't Settle" sisse, mis valmis hilistest öötundidest varahommikuni YASMYNi stuudios. Loo produtseeris Ameerikas resideeruv Eesti päritolu produtsent Ms Madli. "See lugu on väike eluline meeldetuletus iseendale, et me ei lepiks vähemaga kui see, mida me tegelikult väärt oleme," selgitas Anett.

1. augustil toimuv albumiesitluskontsert on Anetti karjääri seni suurim kontsert, kus tuleb esitusele nii uue albumi muusika kui ka varasem looming eriseadetes. Kontserdil astub Anett lavale laiendatud koosseisus ja koos erikülalistega.