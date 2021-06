Selgusid BET auhindade võitjad

Õhtujuht oli Taraji P. Henson ja selleaastase festivali teema oli "Year of the Black Woman" ("Mustanahalise naise aasta"). Eelmisel aastal oli BET auhinnatseremoonia üks esimesi suuremaid auhinnagalasid, mis pärast pandeemia algust toimus, kuigi seda virtuaalselt. Sel aastal naasis tseremoonia oma tavaformaadi juurde.

VÕITJAD

Aasta album

"After Hours" – The Weeknd

"Blame It on Baby" – DaBaby

"Good News" – Megan Thee Stallion

"Heaux Tales" – Jazmine Sullivan *VÕITJA

"King's Disease" – Nas

"Ungodly Hour" – Chloe X Halle

Parim naissoost R&B/popartist

Beyoncé

H.E.R. *VÕITJA

Jazmine Sullivan

Jhené Aiko

Summer Walker

SZA

Parim meessoost R&B/popartist

6lack

Anderson .Paak

Chris Brown *VÕITJA

Giveon

Tank

The Weeknd

Parim kollektiiv

21 Savage & Metro Boomin

Chloe X Halle

Chris Brown & Young Thug

City Girls

Migos

Silk Sonic *VÕITJA

Parim koostöö

Cardi B featuring Megan Thee Stallion – "WAP" *VÕITJA

DaBaby featuring Roddy Ricch – "Rockstar"

DJ Khaled featuring Drake – "Popstar"

Jack Harlow featuring DaBaby, Tory Lanez & Lil Wayne – "Whats Poppin (Remix)"

Megan Thee Stallion featuring DaBaby – "Cry Baby"

Pop Smoke featuring Lil Baby & DaBaby – "For the Night"

Parim naissoost hiphop-artist

Cardi B

Coi Leray

Doja Cat

Megan Thee Stallion *VÕITJA

Latto

Saweetie

Parim meessoost hiphop-artist

DaBaby

Drake

J. Cole

Jack Harlow

Lil Baby *VÕITJA

Pop Smoke

Aasta muusikavideo

Cardi B – "Up"

Cardi B featuring Megan Thee Stallion – "WAP" *VÕITJA

Chloe X Halle – "Do It"

Chris Brown & Young Thug – "Go Crazy"

Drake featuring Lil Durk – "Laugh Now Cry Later"

Silk Sonic – "Leave the Door Open"

Täispikka võitjate nimekirja näeb CNN-ist.

Auhinnatseremoonial astusid teiste hulgas üles Jazmine Sullivan, Tyler, the Creator, Megan Thee Stallion, Migos, Lil Nas X jt.

Esimene BET Awards toimus 2001. aastal ja seda korraldab sest saati Black Entertainment Television, et tõsta esile afroameeriklasi ning teisi Ameerika vähemusrahvusi, kes on tegevad muusika, näitlemise, spordi jm meelelahutusvaldkonnas.