George RR Martin lubab "Troonide mängu" raamatutele sarjast erinevat lõppu

2011–2019. aastal eetris olnud HBO telesari "Troonide mäng" põhineb Martini raamatusarjal "Jää ja tule laul", mille esimene osa kannab pealkirja "Troonide mäng". Sarjast on seni ilmunud viis raamatut, mistõttu mõtlesid telesarja tegijad pärast viiendat hooaega ise, kuidas lugu võiks edasi minna, kirjutab NME.

Martin ütles hiljuti antud intervjuus, et nii romaanisarja kuues kui ka seitsmes raamat ei sarnane teleseriaalile ning lugu saab ka teistsuguse lõpu.

"Tagantjärele võin öelda, et soovin, et raamatud oleksid enne ilmunud. Kui nad seriaaliga alustasid, oli neli raamatut juba ilmunud ja viies ilmus 2011. aastal, kui esimese hooajaga alustati. Mul oli viie raamatuga edumaa ja kuna need on väga paksud raamatud, siis ma ei arvanud, et sarja tegijad mulle järele jõuavad. Aga nad jõudsid," rääkis Martin.

"Ma ikka töötan raamatu kallal, aga uuest lõpust kuulete siis, kui raamat ilmub," märkis Martin.

Millal raamat ilmub, ei ole veel teada. Küll aga ütles Martin aprillis, et ta kirjutab aeglases tempos ja on endale seatud graafikust maas.