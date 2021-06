Tanel Padar ja Maian põrgatasid teineteisele muusikasoovitusi

Padar rääkis, et kui ta peaks valima loo, mis hommiku täie hooga käima tõmbaks, oleks selleks Mark Ronsoni ja Bruno Marsi "Uptown Funk".

"Ma arvan, et see lugu töötab igal ajal," märkis Padar ja ka Maian nõustus, et "Uptown Funk" tekitab hea tuju.

Juttu tuli ka Padari ja Maiani viimase aja avastustest. Maian rääkis, et talle meeldib väga Hispaania artist Sebastian Cortez ning eriti meeldib talle tema lugu "La Posada", mida Cortez esitab koos Alba Rechega.

Padar ütles aga, et on viimasel ajal taasavastanud bändi The 1975, mida soovitas tal kunagi kuulata Olav Osolin.

"See oli suurepärane soovitus ja esimene lugu, mida ma nende esituses kuulsin, oli "Chocolate" ja selle looga on veel naljakas lugu, et kui ma oma praeguse pruudi, elukaaslase ja lapse emaga date'ma hakkasime ja käisime ühel pikemal autoreisil, siis ma panin ühe playlist'i peale, kus see lugu oli, ja siis ma sain teada, et see lugu on üks tema lemmikutest ka," meenutas Padar.

Maian soovitas kuulata Kanada laulja Charlotte Cardin albumit "Phoenix". Eriti naudib ta sealt lugu "Daddy", mida talle meeldib ka näiteks vaiksetel laupäeva õhtutel kuulata.

Juttu tuli ka Padarit muusikaliselt kujundanud lugudest. Laulja tõi välja 1980. aasta filmi "The Blues Brothers" muusika, tänu millele puges ka tema sisse blues'i-pisik.

Elumuutva loona tõi Padar aga välja Tower Poweri "Soul with a Capital S" , mida ta esitas lisaloona saate "Kaks takti ette" finaalis. Padar usub, et just see lugu tõi talle võidu ja ilma võiduta poleks tema muusikukarjäär nii suurt hoogu sisse saanud.

Maian rääkis aga, et on üks lugu, mida tal on raske oma peast välja saada ja selleks on Justus Bennettsi "Real Life Sux". Ta kuulis lugu esimest korda platvormil TikTok, kuhu Bennetts postitas loost vaid katkendi, et oma jälgijatelt uurida, kas ta peaks ka täispika loo avaldama. Maianile meeldis lugu nii väga, et kuulas lugu esialgu kogu aeg TikTokist ning kui Bennetts loost täispika versiooni avaldas, kuulas Maian ka seda üha uuesti ja uuesti.

Oma kõige lemmikuma albumina tõi Maian välja aga Tom Mischi "Geography", millelt on tema lemmiklugu "Disco Yes".

"Kui ma olin 18, siis ma käisin Londonis reisil ja ma lihtsalt kuulasin nagu terve selle reisi ainult seda plaati. Meeletult hea album ja ta on live's väga tugev," sõnas Maian.

Padar rääkis aga, et tema lemmik eestikeelne lugu on Ultima Thule "Lennelda priiks".

"Minu meelest see on täiesti täiuslik lugu," ütles ta.

Maian märkis ära ka ühe loo, mis tema meelest rohkem tähelepanu vajaks – Sen Senra "No Me Sueltes Mas".

"See on veidi kurb, aga minu arust tohutult ilus lugu, mida ma kuulan siis, kui mul on nii hea kui ka halb tuju," ütles Maian.