Quentin Tarantino plaanib pärast järgmist filmi režissööri karjääriga lõpetada

Plaanist elu jooksul kümme filmi teha on Tarantino rääkinud varemgi, ent nüüd kinnitas ta äsja antud intervjuus, et tema järgmine ja ühtlasi kümnes film jääb kindlasti ta viimaseks, kirjutab Independent.

"Ma tean filmiajalugu ja selle põhjal võin öelda, et ega ma enam paremaks ei lähe," märkis Tarantino.

"Ma olen töötanud 30 aastat ja kuigi ma pole teinud nii palju filme kui mõni teine, on see siiski pikk karjäär," lisas ta, tuues välja, et alati on oluline ära tabada õige hetk, mil loobuda.

"Kui Don Siegel oleks oma karjääri lõpetanud 1979. aastal, kui ta tegi filmi "Escape from Alcatraz", siis milline viimane film see oleks olnud! Milline mic drop! Aga ta tegi kaks tükki veel ja haihtus koos nendega," tõi Tarantino näite.

Tarantino tõdes ka, et ta on filmimaailma endast juba kõik andnud ja plaanib pärast kümnendat filmi keskenduda raamatute kirjutamisele.

Tarantino üheksas film "Once Upon a Time in Hollywood" linastus 2019. aastal.