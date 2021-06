Warner Bros. lükkas "Dune'i" esilinastuse taas edasi

Filmistuudio Warner Bros teatas, et Denis Villeneuve'i ulmefilmi "Dune" esilinastus lükkub kolme nädala võrra edasi. Film jõuab kinodesse 22. oktoobril.

Esialgu pidi film kinodesse jõudma juba 2020. aasta detsembris, ent koroonapandeemia tõttu otsustas filmistuudio "Dune'i" ja mitmete teiste filmide esilinastused edasi lükata, kirjutab Variety.

"Dune" põhineb Frank Herberti 1965. aasta romaanil ning jutustab loo andekast noormehest, kes peab oma rahva päästmiseks reisima maailma kõige ohtikumale planeedile.

Filmis teevad kaasa mitmed tuntud näitlejad – Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, Zendaya, Jason Momoa ja Javier Bardem.

Warner Bros. muutis aga ka kahe teise filmi esilinastuse aega. "Sopranode" eelfilmi "The Many Saints of Newark" esilinastus lükati nädala võrra edasi, 1. oktoobrile. "Cry Macho" jõuab kinodesse aga planeeritust kuu võrra varem, 17. septembril.