Ilmus prints Harry ja Meghani elust rääkiva filmi treiler

Filmi pealkiri on "Harry & Meghan: Escaping the Palace" ja eelkõige uurib film, miks nad otsustasid kuninglikest kohustustest loobuda. Ka taaslavastatakse filmis paari intervjuu Oprahile, kirjutab Independent.

Harryt mängib Jordan Dean ja Meghanit Sydney Morton.

Mitmed Harry ja Meghani fännid on juba filmi treileri põhjal kritiseerinud, öeldes, et film on liiga paljastav ja kollane. Samuti leidsid mitmed, et Harry ja Meghani rolli valitud näitlejad ei näe üldse nende moodi välja.

Treilerit saab näha Lifetime TV Instagramist: