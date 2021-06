Türgi võib peagi Eurovisioonile naasta

Eurovisiooni ametlik lehekülg kirjutab, et kuigi Türgi ei ole 2012. aastast saati Eurovisioonil osalenud, on käimas arutelu Türgi lauluvõistlusele naasmise üle.

Vaatamata sellele, et Türgi pole Eurovisioonist juba aastaid osa võtnud, on iga-aastane lauluvõistlus Türgi elanike seas endiselt populaarne ja naelutab telerite ette mitmeid vaatajaid.

Türgi ringhäälingu TRT juht Ibrahim Eren teatas eelmisel nädalal, et Eurovisiooni jätkuva populaarsuse tõttu on TRT-s käimas arutelu, kas ehk oleks ka Türgil aeg konkursist taas osa võtta.

Sel neljapäeval avaldas ka EBU lootust, et Türgit võib peagi taas Eurovisiooni laval näha.

"Me näeme ka oma sotsiaalmeediakanaleid vaadates, et türklastel on Eurovisiooni vastu suur huvi. Me suhtleme TRT-ga ja meie eesmärk on Türgi taas lauluvõistlusele tuua," kirjutati EBU teates.

"TRT on varasemalt Eurovisiooni palju panustanud – näiteks korraldasid nad lauluvõistluse 2004. aastal Istanbulis – ja me võtame nad suure rõõmuga vastu, kui nad taas osaleda soovivad," lisati teates.

Türgi osales Eurovisioonil 34 korral. 2003. aastal tõi Sertab Erener riigile võidu looga "Every Way That I Can" ja 2004. aastal toimus Eurovisioon Istanbulis.

2012. aastal teatas TRT, et Türgi enam lauluvõistlusel ei osale, tuues põhjuseks muutunud hääletussüsteemi, mille kohaselt kujundavad lõpptulemuse žürii ja rahvas võrdselt. Ühtlasi pahandas Türgit reegel, et Itaalia, Hispaania, Suurbritannia, Saksamaa ja Prantsusmaa pääsevad otse võistluse finaali.