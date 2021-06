Ed Sheeran kehastub uues videosinglis vampiiriks

Sheeran kirjutas loo muusikutega Fred Again... ja Johnny McDaid ning lugu kõlab ka Sheerani peagi ilmuval albumil, kirjutab NME.

Tegemist on esimese singliga, mille Sheeran on pärast 2020. aastal ilmunud lugu "Afterglow" avaldanud. Sheerani varasema loominguga võrreldes on uue loo juures märgata näiteks rohkem elektroonika ja tantsumuusika mõjutusi.