Suurbritannia endist peaministrit John Majorit kehastab "The Crownis" Jonny Lee Miller

Netflix teatas reedel, et filmidest "Elementary" ja "Trainspotting" tuntud näitleja Jonny Lee Miller kehastab menusarja "The Crown" viiendas hooajas Suurbritannia endist peaministrit John Majorit.

Major oli Suurbritannia peaminister aastatel 1990-1997.

Jonny Lee Miller on laiemale üldsusele tuntud 1997. aasta filmist "Trainspotting" ning 2006. aasta filmist "The Flying Scotsman". Lisaks on ta kuulsust kogunud ka sarjas "Elementary", kus Miller kehastas näitleja Lucy Liu kõrval Sherlock Holmesi.