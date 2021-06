Lady Gaga avaldas albumi "Born This Way" uusversiooni

Album koosneb kahest osast, millest esimeselt leiab kõik 14 lugu, mis kõlasid ka 2011. aastal ilmunud albumil, kirjutab Consequence.

Albumi teine osa kannab alapealkirja "Born This Way Reimagined" ning see koosneb "Born This Way" populaarsetest lugudest, mida esitavad LGBTQIA+ kogukonna esindajad.

Lugusid esitavad Big Freedia ("Judas"), Years & Years ("The Edge of Glory"), Kylie Minogue ("Marry the Night"), Ben Platt ("Yoü and I"), Orville Peck ("Born This Way [The Country Road Version]") ning The Highwomen koos Brittney Spenceri ja Madeline Edwardsiga ("Highway Unicorn [Road To Love]").