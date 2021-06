Briti muusik Jake Bugg tutvustab Tallinnas oma viiendat albumit

Tänaseks 27-aastane kõrgelt tunnustatud inglise muusik alustas pillimänguga 12-aastaselt, mil tema onu talle kitarri tutvustas. Viljakas tutvus on tänaseks viinud viie albumi ja mitmete auhindadeni. Lisaks Bugg teinud koostööd moehiidude Saint Laurenti ja Burberryga. Tema seni edukaimaks albumiks võib lugeda omanimelist debüütkogumikku, millega jõudis ta Suurbritannia edetabelis esimesele kohale.

Buggi sõnul on albumi "Saturday Night, Sunday Morning" salvestamine olnud tema elu kõige toredam salvestusprotsess. Fännidega jagab ta oma rõõmu 20. augustil, mil kogumik ilmavalgust näeb. Lisaks uutele lugudele on albumil ka Buggi varasemad singlid "All I Need" ja "Kiss Like The Sun".

Jake Bugg esineb Tallinnas Fotografiskas 7. mail 2022.