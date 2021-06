Riigireetur Alfred Vint ehk Tambet Tuisk naaseb taas ekraanile

2019. aastal ilmavalgust näinud Elisa ja ETV originaalsari "Reetur" naaseb tänavu uue hooajaga, mis toob sündmustiku tänapäevale lähemale. Käibele on tulnud euro ja sarja peategelane Alfred Vint tegutseb endiselt Eesti riigiaparaadis, kus ta on kogunud austust ja paguneid, kuid riigireetmine pole tema elust kadunud.

Sarja nimirollis astub taas üles Tambet Tuisk, kes pälvis 2020. aastal sama rolli eest ka EFTA parima telesarjanäitleja auhinna. Vindi kõrval näevad vaatajad endiselt tema lojaalset abikaasat Heli Vinti ja Vene luure sidemeest Valeri Bloki.

Elisa sisuhankejuht Toomas Ili sõnas, et uus kuueosaline hooaeg üllatab televaatajaid oma hoogsa ja ülipõneva süžeega.

"Alfred on varasemast julgem, sihikindlam ja külmem ning sündmused, mis uues hooajas lahti rulluma hakkavad võtavad varasemast suuremaid pöördeid," märkis ta.

ETV programmijuht Marje Tõemäe tõdes, et "Reeturi" näol on tegemist Eesti viimase aja löögivõimelisema draamasarjaga.

"Esimene hooaeg võeti väga hästi vastu Eesti televaatajate poolt ning sari pälvis ka rahvusvahelist tähelepanu, millest võib järeldada, et lugu on universaalselt tugevate omadustega ning näitlejatööd on usutavad ületades riigipiire," ütles ta.

Režissööritoolil istub uuel hooajal hinnatud režissöör Ove Musting ("Kalev"), sarja stsenarist on Raoul Suvi ("Eesti luurajad") ning idee autor ja stsenaariumi konsultant Andres Anvelt. Näitlejatest teevad sarjas kaasa Eva Koldits ("Reetur", "Seltsimees laps"), Mart Nurk ("Reetur"), Ott Aardam ("Tõde ja õigus", "Päevad, mis ajasid segadusse"), Erki Laur ("Pank"), Tiina Tauraite ("Pank"), Margus Jaanovits ("Õnn tuleb magades"), Maarja Jakobson ("Mihkel") jpt.