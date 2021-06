Laura Põldvere andis välja uue suvise muusikavideo "Do It Right"

Äsja avaldatud lugu "Do It Right" on järjekorras seitsmes ja planeeritult viimane singel, mis pärit Laura valmivalt albumilt "9 elu". Autorid on Nisse Nybäck, Janne Hyöty, Johannes Lõhmus ja Laura ise.

"Minu jaoks on "Do It Right" väärikas punkt mu esimesele Soomes valminud stuudioalbumile ja siit on hea ja tugev tunne minna edasi, vastu uutele väljakutsetele," sõnas laulja.

Video on filmiti käesoleva aasta mais Dominikaani vabariigis ja esimest korda Laura elus oli reisi ajend just uue video- ja fotomaterjali salvestamine.

"Minu jaoks on reisimine olnud alati väga olulisel kohal ja seda enam on mul hea meel ja uhke tunne rõhutada selle video juures, et suutsime selle teostada vaatamata väga keerulisele olukorrale nii Euroopas kui ka kogu maailmas, jälgides kõiki norme ja soovitusi – #reisivastutustundlikult," ütles Laura.

Laura on figureerinud muusikamaailmas nii jazz-, eksperimentaal- kui popartistina. Laura on välja andnud kümme albumit, võitnud Eesti muusikaauhindade naisartisti tiitli ning esindanud kahel korral Eestit Eurovisioonil.