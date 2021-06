Doja Cat avaldas uue albumi "Planet Her"

25-aastase laulja ja räppari uuel albumil teevad muuhulgas kaasa ka Ariana Grande, The Weeknd ja Young Thug. Lisaks leiab albumilt ka loo "Kiss Me More", mis valminud koos laulja SZA-ga ning on hetkel Billboard Hot 100 globaalses edetabelis 4. kohal.

Album on juba saanud ka positiivset kajastust - näiteks nimetas Variety muusikakriitik "Planet Her'i" arvustuses Doja Cati seni parimaks albumiks.