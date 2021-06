"Aktuaalne kaamera" heitis pilgu Viimsi ja Kuressaare jaanipeole

ERR-i ajakirjanik Veronika Uibo rääkis, et vabaõhumuuseumi jaanitulel on uhke lõke süüdatud ning rahvast palju. "Oleme seda hetke ka kaua oodanud, et saaks uuesti kokku tulla," märkis Uibo.

Kuressare jaanitulel oli kohal korrespondent Margus Muld. "Üle aasta käib siin jälle täielik möll. Tants ja trall käib ja rahvas naudib," ütles Muld.

"Eile õhtul samuti ühel suuremal jaanitulel käies tundus, et inimesed on veel rõõmsamad kui kaks aastat tagasi. /.../ Võib-olla inimesed oskavad seda rohkem nautida, arvestades sdea, mida oleme pidanud aasta aega üle elama," rääkis ta.