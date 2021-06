Britney Spears on soovinud isa eestkostest vabaneda arvatust pikemat aega

The New York Times ini jõudnud kohtudokumendid näitavad, et laulja Britney Spears on soovinud oma isa eestkoste alt vabaneda pikemat aega kui esialgu arvati.

2008. aastal määras kohus Britney Spearsi isa Jamie Spearsi laulja eestkostjaks, sest Britney veetis viis päeva psühhiaatriakliinikus ja arvati, et ta ei tule ise otsuste langetamisega toime. Kuigi eestkoste pidi lõppema 2009. aastal, kestab see tegelikult siiani ja juba mõnda aega on käimas kohtuprotsess, mille käigus üritab Britney isa eestkoste alt vabaneda.

Protsessi raames esile kerkinud dokumendid näitavad, et Britney on eestkostest vabaneda soovinud juba 2014. aastast saati, sest leiab, et isal on tema üle liiga suur kontroll ja tema enda tahtmisi surutakse alla.

2016. aastal rääkis Britney uurijale, et liigne kontroll ajab teda vihaseks. Isa käsul tehti talle nädalas mitu korda narkotesti ning ta ei pääsenud oma krediitkaardile ligi. Isa otsustas isegi selle üle, kui palju võib Britney köögitarvete ostmisele kulutada.

Selle aasta märtsis esitas laulja kohtule taotluse võtta tema isalt asjade ajamisel eestkosteõigus ja anda see hoopis Jodi Montgomeryle, kes täitis eestkostja ülesandeid 2019. aastal, kui Jamie Spears tervise tõttu kohustustest loobus. Taotluse üle arutatakse 23. juunil toimuval kohtuistungil.

Eestkostega seonduv on algatanud ka liikumise #FreeBritney, mille raames juhivad laulja fännid tähelepanu sellele, et Britney vabadust piiratakse ning eestkostest tuleks loobuda.

Veebruaris linastus ka Spearsi eestkostest jutustav The New York Timesi dokumentaalfilm "Framing Britney Spears". Laulja ise aga kritiseeris nii filmi kui ka meedia tähelepanu, nimetades seda silmakirjalikuks.