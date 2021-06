BTS-i fännid säilitavad loomingulisel moel bändi McDonaldsi eine pakendit

McDonaldsi tootevalikusse lisandus hiljuti Lõuna-Korea poistebändi BTS eine. Eine on osutunud väga menukaks ning mitmed bändi fännid ei raatsi pakendit ära visata ja on selle säilitamisele loominguliselt lähenenud.

BTS-i eine koosneb bändi lemmikutest McDonaldsi toitudest ehk sinna hulka kuuluvad kananagitsad (Chicken McNuggets), kaks kastet, friikartulid ja Coca-Cola, kirjutab Vice.

Mitmeid BTS-i fänne võlub eelkõige aga just eine pakend, millel on nii McDonaldsi kui ka BTS-i logod. Pakend on lillat värvi, mis on BTS-i ja nende fänkonna tunnusvärv, ning mõnes riigis on pakendile kirjutatud "Borahae" ("I Purple You"), mis väljendab bändiliikmete armastust nende fännide vastu. Seetõttu ei raatsi paljud pakendit minema visata ja on sellest erinevaid asju meisterdanud. Näiteks on mõni meisterdanud pakendist võtmehoidja, mõni on aga pakendi ära raaminud.

"Enamasti peame me BTS-i fännitooteid kaugelt tellima, kuid seekord tuleb BTS ise meie juurde. Mulle meeldib väga, et nad teevad koostööd, millele nii paljud ligi pääsevad," sõnas 23-aastane BTS-i fänn Sofia Garcia, kes ei raatsinud samuti eine pakendit minema visata. Ta lõikas sealt hoopis sobiva suurusega tükid välja ja pani need oma läbipaistva telefoniümbrise vahele.

I didn't wanna frame them, also didn't wanna throw a good BTS MEAL merch, so here :) #BTSMeal pic.twitter.com/0Vnzo7TK9i — ⟭⟬ Sofia ᴴᴼᴾᴱ (@SofiaiDragon) June 21, 2021

Pakend on aga leidnud tee ka riietusesemetele ja aksessuaaridele. Näiteks saab sellest valmistada nii mütse kui ka kotte või hoopiski kõrvarõngaid.

Esimestesse McDonaldsitesse jõudis BTS-i eine juba mai lõpus, alates eelmisest nädalast saab einet tellida Filipiinidel ning alates sellest nädalast ka Singapuris. Kokku müüakse BTS-i einet 50 riigis.

Tänu einele on McDonaldsi klientide arv ka viimasel ajal kasvanud. USA-s märgati klientide arvu kasvu juba esimese nädala jooksul, mil einet müüdi, Indoneesias pandi mõned kiirtoidurestoranid aga paariks päevaks kinni, sest huvi BTS-i eine vastu oli nii suur, et restoranid ei pidanud koormusele vastu.