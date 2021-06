Avaldati esimene foto Eestis filmitud linateosest, kus teeb kaasa ka Tom Felton

Ben Parkeri film räägib väljamõeldud loo vene sõduritest, kes naisjuhi Brana Vasilyeva juhtimisel peavad Hitleri jäänused Moskvasse Stalinile toimetama. Teel ründavad neid aga saksa partisanid.

Näitlejatest teevad kaasa näiteks Tom Felton, Charlotte Vega, Harriet Walter ja Dan Skinner. Samuti astuvad filmis üles mitmed Eesti näitlejad.

Võtted toimusid 4. maist 9. juunini ja peamiselt filmiti Tallinna lähistel Harjumaa metsades.

Filmi linastuskuupäeva ei ole veel avalikustatud.

Avaldatud pilti saab näha siit:

A group of Russian soldiers on a tough mission are ambushed in post-WWII Germany. See a first look image of Burial: https://t.co/eTL8ePDPXA pic.twitter.com/A2DqxkM2bf