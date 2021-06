Rachel Zegler kehastub Disney filmi uusversioonis Lumivalgekeseks

Variety kirjutab, et Zegler paistis mitmete kandidaatide seast silma ja tema karjääri on peagi saabumas murranguline hetk. Nimelt linastub selle aasta teises pooles film "West Side Story", kus Zegler teeb filmidebüüdi ja kehastab Mariat. Samuti teeb ta kaasa "Shazami" järjefilmis.

"Lumivalgekese" uusversiooni režissöör on Marc Webb, kes on teinud ka näiteks filmid "500 suvepäeva" ("500 Days of Summer") ja "Imeline Ämblikmees" ("The Amazing Spider-Man").

"Racheli suurepärane vokaal on vaid tema annete algus. Tema tugevus, intelligentsus ja optimism saavad olema Disney klassikalise muinasjutu taasavastamisel väga olulised," sõnas Webb.

Võtetega alustatakse 2022. aastal.