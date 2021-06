Tanel Padar: rock'n'roll on elustiilina päris põletav

Laulja Tanel Padar tõdes, et muusikute arengu jaoks on oluline erinevaid muusikastiile katsetada. Ta ise tunneb, et on kohati hävitava roki juurest jõudnud nüüd muusikani, mis annab tema olemust kõige paremini edasi.

"Ma ise pean seda praegust stiili oma päris minaks. Et see on see, kes ma tegelikult olen. Ma lihtsalt kuidagi varjusin millegi taha ja kogu aeg oli hea öelda, et see on rock'n'roll, ma teen rock'n'roll'i. Tegelikult elustiilina on see ikkagi päris põletav," rääkis Padar "Vikerhommikus".

Ta tõdes, et roki viljelemine oli ka justkui ettekääne ja põhjendus teha asju, mis teistele muusikutele võib olla lubatud ei ole.

"Mul oli kindlasti ka laval rohkem lubatud. Ma toon täiesti suvalise näite, et kui mina seal oma diktsiooniga maha ei saanud, siis keegi ei pahandanud, vaid tõsteti üles kaks äärmist näppu ja öeldi, et ohh lahe ja jäädi kontserdi lõpuni, et näha, kas ma esinemise lõpuks püsti jään. Kui mõnel teisel popmuusika esitajal oleks sama probleem olnud, oleks ilmselt ajalehte saanud," nentis Padar.

Lisaks sellele, et Padari muusikastiil on muutunud, on ta ka inimesena muutuse läbi teinud. Samas tunneb ta, et osa inimesi igatseb justkui The Suni aegset Padarit tagasi.

"Ma arvan, et ma olen päris palju muutunud ja see on täpselt selline muutus, mis osale väga meeldib ja teistele ei meeldi üldse. Osa oleks ikkagi tahtnud, et ma hommikul kella seitsme ajal, kui nemad tööle lähevad, paljajalu ja palja ülakehaga poriloigus plätserdaks ja röögiks rock'n'roll. Aga on teisi ja mulle tundub, et märksa rohkem, kellele see praegune asi meeldib," ütles Padar.

Ta lisas, et erinevate stiilide katsetamine on tegelikult muusiku arengu juures väga tähtis ja et ta julgustab ka teisi lauljaid muusikaliselt katsetama.

"Ma leian, et see on väga oluline. Jälgides ka oma suuri lemmikuid, näiteks Stingi, siis Sting teeb ju sedasama. Ta miksib nii muusikastiile kui ka erinevaid rahvamuusikaid. Minu meelest see on muusiku arengus üli oluline aru saada, mis veel on peale selle, mida sa kõige paremini oskad. See on mugavustsoonist välja minemine," märkis Padar.

Lisaks muusikale tegeleb Padar ka kinnisvaraga.

"Ma üritan haarata ja õppida kõrvalt kõike ja kuulata ja käin kursustel. Ma tahan end selle valdkonnaga kurssi viia. Sageli tuleb mõni tuttav vastu ja ütleb, et noh, sa enam musa ei tee ja oled nüüd kinnisvara ärimees. See tegelikult tõsi ei ole, ma hingelt olen ikkagi musamees," sõnas ta.