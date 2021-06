Elina Netšajeval ja Nublul valmib koos lugu

"Meil täitsa podiseb," rääkis Netšajeva koostööst Nubluga. "Vaatame, kuidas meil läheb, peame mõtlema sinna välja mingi eriti ägeda hook'i."

Juunis tuli Netšajeval koos NOEP-i ja Sander Möldriga lugu "What They Say". "Alguses mõtlesime, et teeme kiiruga ja laseme loo talvel välja, aga siis mõtlesime, et see on ikka mõnusa suvise gruuviga ja sound'iga lugu," rääkis ta.

"NOEP-iga oli nii, et mõtlesime, mis keeles üldse kirjutame. Sander võttis tšello, pani biidi sinna taha. NOEP oli klaveril, pani ägedad akordid, mina hakkasin sinna peale improviseerima. Prantsuse keel tundus tohutult loogiline. Mõtlesime ägedad käigud välja ja vokaali peale kirjutasin prantsusekeelsed sõnad."

"Kõige ägedam oli see, et NOEP võttis lõigu, kus ma laulan prantsuse keeles, tegi sellest sample'i ja pani selle loop'ima. Aga ta ütles, et Elina, sa pidid prantsuse keeles laulma, miks sa laulad "what they say"?" meenutas Netšajeva. "See oli äge, sest mina laulan seal hoopis prantsuse keeles, mitte "what they say". See on nagu see pilt kleidiga, et kas on kollane või lilla, sest inimesed näevad erinevaid värve. Siin laulus on täpselt samamoodi, et keegi kuuleb üht, teine teist keelt."

"Sealt hakkaski meil see kontseptsioon välja tulema, et laulus oleks erinevad keeled ja äkki Andres laulaks sinna inglise keeles peale. Ja tuli ka see idee siis, et keel ja kultuur pole kahel armastaval südamel takistuseks ja vahet ei ole, mis teised räägivad."