Robert Linna avaldas esimese eestikeelse soolosingli "Õnn"

Linna on seni teinud muusikat peamiselt koosseisudes Lexsoul Dancemachine ning Elephants From Neptune. "Mul on sahtel ideedest pungil ja see on tegelikult üks vana demo, mis kuhugi ei sobinud ega väljundit ei leidnud," rääkis Linna uuest loost.

"Praegu tundub täpselt see aeg teha asju, mis ennast õnnelikuks teevad. Sellest ka loo idee. Õnn on meis kõigis olemas, me peame ennast tundma õppima ja olema õnnelikud oma elu üle, eriti just rasketel aegadel. Need väikesed tantsusammud algavad ikka iseenesest," ütles ta ja lisas, et kõik loos kuuldavad instrumendid on tema enda sisse mängitud, sest pillimäng teeb ta õnnelikuks.

Singel ilmub plaadifirma Funk Embassy Records alt ning on produtseeritud Solid Gold Soundi poolt, kes on viimastel aastatel kogunud tuntust Rita Ray debüütalbumiga "Old Love Will Rust" ning Lexsoul Dancemachine'i "Lexplosion II-ga".

Lugu on esialgu saadaval vaid Bandcampis.