Rakvere Funkfestil taaselustatakse Genialistide muusikat

Kontserdil esitatakse Genialistide legendaarseid lugusid, nende hulgas "Anna mulle end", "Täna ma ei skoori", "Leekiv armastus" jpt. Lisaks Linnale ja Juhkentalile astuvad üles ka lauljad Karl Vilhelm Valter, Maria Kallastu ja Marta Lotta Kukk.

Festivali peakorraldaja Johannes Pihlak loodab, et taolised muusikalised eriprojektid saavad Rakvere Funkfestil traditsiooniks: "Ideid on olnud mitmeid, kuid otsustasime esimesel aastal just Genialistide tribüüdi kasuks, kuna keskendume sel aastal kodumaistele artistidele ning Genialistide panus Eesti funki ja bändikultuuri on midagi absoluutselt hindamatut."

Kui nüüdseks on enamik Genialistide loomingut voogedastusplatvormidel rahvale kuulatav, siis leidub ka selliseid lugusid, mida justkui polegi kusagilt kuulata. Üks sellistest on ka Rakvere Funkfestil esitusele tulev singel "Mööda poode", mida internetiavarustest ei leia ning mille füüsilisi koopiaid on avalikes raamatukogudes vaid üksikuid.

Funkfestil astuvad lisaks Genialistide tribüütbändile üles mitmed live-bändid, kelle hulgas on Lexsoul Dancemachine, Gram-Of-Fun, eestikeelse funki edendaja Arg Part ja alternatiivse funki meister Kenors.