Will Smith avaldab elulooraamatu

Näitleja ja muusik Will Smith teatas, et avaldab sügisel elulooraamatu "Will".

"Will" valmib menuraamatu "The Subtle Art of Not Giving a F*ck" autori Mark Mansoniga. Raamatus lubab näitleja kirjutada ausalt ja inspireerivalt oma teekonnast eluni, kus väline edu, sisemine rahuolu ja head inimsuhted on omavahel tasakaalus, kirjutas NME.

"Materiaalses maailmas on lihtne toime tulla, kui oled enda mõttemaailma vallutanud. Kui oled iseenda mõtete kohta piisavalt õppinud, on iga kogemus, emotsioon, positiivne või negatiivne olukord lihtsalt võimalus kasvada ja kogeda," ütles Smith raamatut tutvustades. "See on tõeline teotahe - liikuda edasi, mis iganes ka juhtub. Ja liikuda edasi nii, et võtad ka teised endaga kaasa, mitte ei jäta neid maha."